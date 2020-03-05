Salvatore Solano e Giuseppe Giuliano a confronto: dall’emergenza del Coronavirus alla costruzione del nuovo ospedale, passando per la sanificazione degli istituti scolastici e la prenotazione delle visite mediche

«Attivare misure e azioni comuni al fine di affrontare al meglio – per quanto di propria competenza – l’emergenza Coronavirus e una serie di problematiche attinenti a tutta la realtà provinciale vibonese». Questo l’intento cardine dell’interlocuzione istituzionale intrapresa dal presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano e dal commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale, Giuseppe Giuliano, che si sono incontrati questa mattina nella sede della direzione generale dell’Asp. [Continua dopo la pubblicità]

Un incontro che, di fatto, ha avviato una «comunicazione e un confronto di carattere permanente» tra i massimi rappresentanti dei due enti pubblici i quali, partendo dall’emergenza Coronavirus, ha poi spaziato su argomenti di natura politica e amministrativa «da porre in essere con fare concreto per migliorare, in tempi rapidi, i servizi di salute pubblica del Vibonese».

Un dialogo a viso aperto quello tra Solano e Giuliano che – dai rispettivi punti di vista istituzionali – si sono soffermati ad analizzare diverse problematiche: da quelle che richiedono interventi imminenti per la sanificazione e l’igiene degli istituti scolastici sino alle annose problematiche che richiedono provvedimenti amministrativi strutturali e risolutivi, per potenziare le prestazioni socio-sanitarie, i reparti e gli organici ospedalieri. Un’analisi approfondita è stata fatta anche su l’iter di costruzione del nuovo ospedale ritenuto, unanimemente, «una struttura da terminare, nel più breve tempo possibile, se davvero si vuole garantire – hanno concordato commissario e presidente della Provincia – il pieno diritto alla salute dei cittadini del Vibonese e migliorare quindi, in maniera significativa, la qualità della vita nella realtà territoriale della provincia di Vibo Valentia».