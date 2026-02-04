La vettura è risultata priva di targhe. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri

Indagini in corso a Serra San Bruno per fare luce sull’incendio di un’auto. La vettura – risultata priva delle targhe (anteriore e posteriore) – è stata notata avvolta dalle fiamme ieri pomeriggio in contrada Ninfo di Serra San Bruno. Per spegnere l’incendio ed avere la meglio sul fuoco si sono portati nell’immediatezza i vigili del fuoco del locale distaccamento. Sul posto per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini anche i carabinieri della Compagnia di Serra e la polizia del Commissariato.

Le indagini sono finalizzate a risalire al proprietario dell’auto e capire se la vettura sia stata magari rubata e poi portata in contrada Ninfo di Serra San Bruno per essere data alle fiamme. Non escluso che l’auto possa essere stata utilizzata in passato per portare a termine qualche azione criminale.