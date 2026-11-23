Indagini in corso da parte della polizia a Vibo Valentia per far luce sull’incendio di un’automobile parcheggiata sulla pubblica via. L’auto si trovava nel quartiere Sant’Aloe, non lontana dalla sede della Questura, quando per cause ancora in corso di accertamento è stata avvolta dalle fiamme. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione, atteso che il rogo si è propagato investendo l’intera autovettura. Sul posto - nella notte a cavallo tra venerdì e sabato - sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e impedito che l’incendio si estendesse ad altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. Al vaglio della polizia anche le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza della zona.