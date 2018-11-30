Una Golf sottratta ieri al proprietario è stata portata sino in contrada Malacorona. Solo un furto?

Un’auto Volkswagen Golf completamente priva degli sportelli, del portellone del cofano, dei sedili anteriori, dello sterzo e praticamente smontata all’interno di quasi ogni componente è stata ritrovata nella tarda serata di ieri dalla polizia in contrada Malacorona di Vena Superiore, frazione di Vibo Valentia, in mezzo ad un cumulo di rifiuti. L’auto è stata rubata nella giornata di ieri intorno alle 18.30. Ancora troppo presto per stabilire cosa i ladri cercassero nell’auto, che è stata rovistata da cima a fondo. Non si esclude, peraltro, che l’auto sia stata volutamente lasciata in tali condizioni per recapitare “un messaggio”. Resta da capire a chi e perché, e se ci si trovi dinanzi ad un’intimidazione vera e propria. Si scava in ogni direzione, non escluse le parentele di chi aveva in uso l’auto con un sorvegliato speciale di Vibo Valentia.