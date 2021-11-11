Il Tribunale monocratico di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Rosa Maria Luppino, ha assolto Filippo Saragò, 39 anni, di Tropea. Era finito sotto processo poiché nel settembre 2018 i carabinieri in un garage avevano rinvenuto due auto rubate, una Fiat Panda ed una Fiat Punto, di proprietà di una società di noleggio. Il garage in via degli Orti a Tropea, di proprietà di una donna del luogo, era stato ritenuto dagli investigatori in uso a Filippo Saragò e da qui l’accusa di ricettazione. L’ufficio di Procura aveva chiesto la condanna a 2 anni, ma il giudice in accoglimento delle argomentazioni dell’avvocato Sandro D’Agostino (mancanza di prove circa la riconducibilità delle auto) ha assolto l’imputato.