Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che non ha ritenuto provata l’accusa di ricettazione

Il Tribunale monocratico di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Rosa Maria Luppino, ha assolto Filippo Saragò, 39 anni, di Tropea. Era finito sotto processo poiché nel settembre 2018 i carabinieri in un garage avevano rinvenuto due auto rubate, una Fiat Panda ed una Fiat Punto, di proprietà di una società di noleggio. Il garage in via degli Orti a Tropea, di proprietà di una donna del luogo, era stato ritenuto dagli investigatori in uso a Filippo Saragò e da qui l’accusa di ricettazione. L’ufficio di Procura aveva chiesto la condanna a 2 anni, ma il giudice in accoglimento delle argomentazioni dell’avvocato Sandro D’Agostino (mancanza di prove circa la riconducibilità delle auto) ha assolto l’imputato.