Il parlamentare dei Cinque Stelle, Giuseppe D’Ippolito, ricorda che un tale atteggiamento isola ancor di più Rosaria Scarpulla e fa passare all’esterno messaggi infondati

“E’ irrazionale, arbitrario ed imprudente l’attacco dell’avvocato della signora Rosaria Scarpulla alle istituzioni, a una parte dell’antimafia civile e alla politica in modo indiscriminato, perchè isola la donna e non ha senso, se l’obiettivo comune è di garantirne l’incolumità personale e familiare”. E’ quanto afferma il deputato Movimento Cinque Stelle, Giuseppe D’Ippolito, che ricorda: “Per la sicurezza della madre di Matteo Vinci, ucciso dall’esplosione di un’autobomba a Limbadi, ho nei giorni scorsi presentato, come sa bene il legale che finge di ignorare, un’interrogazione al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, insieme ai parlamentari Cinque Stelle Francesco Sapia, Paolo Parentela, Dalila Nesci, Bianca Laura Granato e Alessandro Melicchio.

Inoltre – prosegue D’Ippolito – la posizione tenuta finora dallo stesso legale fa passare un messaggio infondato e pericoloso anche fuori della Calabria, cioè che le istituzioni e le sensibilità antimafia non vogliano proteggere la signora Scarpulla. Al netto dell’impulsiva narrazione del professionista, che ha perfino tirato in ballo l’incolpevole presidente della Camera, Roberto Fico, il Movimento Cinque Stelle si è attivato per affrontare il problema nella più alta sede. Nell’immediato, pure a nome dei colleghi firmatari dell’interrogazione, ho preso contatti – prosegue il parlamentare del M5S – con la Prefettura di Vibo Valentia, che ha assicurato che per la signora, la quale al momento, contrariamente a quanto si dice, non è testimone di giustizia in senso tecnico, sono state disposte adeguate misure tutorie a seguito di accorta valutazione cui ha partecipato il procuratore Nicola Gratteri, capo della Dda di Catanzaro. Naturalmente – conclude D’Ippolito – continueremo a seguire il caso, come abbiamo sempre fatto per molte situazioni analoghe, senza cedere a polemiche strumentali e senza sottovalutare alcunchè, augurandoci che l’avvocato in questione assuma un atteggiamento diverso, nella fattispecie più che opportuno”.

