L'impatto questa mattina in direzione sud, sul posto i medici del 118 che hanno trasportato i feriti allo "Jazzolino"

È di quattro feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato poco prima delle 9 di questa mattina sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria in direzione sud, nei pressi dello svincolo autostradale per Mileto. Due veicoli, per cause ancora in corso di accertamento, sono entrati in collisione. Sul posto, unitamente al personale dell’Anas, è giunta un’ambulanza del servizio di emergenza del 118 proveniente da Soriano Calabro. A bordo l’infermiere Francesco Bertucci e l’autista Italo Colombo. I quattro giovani che si trovavano all’interno dei due furgoni rimasti coinvolti nel violento impatto, dopo la prima assistenza, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia.