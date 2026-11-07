Un improvviso blackout ha lasciato al buio, nella serata di oggi, corso Vittorio Emanuele III, nel cuore di Vibo Valentia. Intorno alle 18.30 i lampioni dell'illuminazione pubblica hanno smesso di funzionare, lasciando senza luce uno dei principali assi viari del centro cittadino. Il disservizio è durato circa un'ora e mezza, fino alle 20, quando l'intervento dei tecnici ha consentito di ripristinare il regolare funzionamento dell'impianto.

Immediata l'attivazione del Comune, con le operazioni coordinate dall'assessore alla Manutenzione Francesco Colelli. Il problema, fortunatamente, ha interessato esclusivamente l'illuminazione stradale, senza coinvolgere le utenze elettriche delle abitazioni e delle attività commerciali, che hanno continuato a funzionare regolarmente.

Le cause del guasto

A spiegare l'origine del blackout è lo stesso assessore Colelli, che riconduce il disservizio alle condizioni meteorologiche della giornata e alla presenza di alcuni cantieri. «A causa delle piogge della giornata di oggi, alcuni circuiti interessati da aree di cantiere hanno subito delle dispersioni che hanno determinato l'intervento delle protezioni sul quadro che sottende anche il circuito dell'impianto di corso Vittorio Emanuele. I tecnici sono intervenuti risolvendo prontamente il guasto».

Altre zone della città senza illuminazione

Il problema, tuttavia, non si è limitato al centro cittadino. Nel corso della serata sono stati registrati ulteriori disservizi alla rete dell'illuminazione pubblica in diverse zone di Vibo Valentia.

In particolare, sono rimaste al buio via Barreca, via Gagliardi, la strada provinciale per Piscopio e una parte di Cancello Rosso. Anche in queste aree sono stati avviati gli interventi necessari per individuare e risolvere i guasti.