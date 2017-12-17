Una forte esplosione alle 4.15 ha svegliato il paese. Ingenti i danni ancora in corso di quantificazione

Un boato alle ore 4.15 del mattino e poi fiamme e fumo. A finire nel “mirino” è stato il negozio “Splendidi e Splendenti” a Nicotera che doveva essere inaugurato a giorni. L’attività commerciale presa di mira con un ordigno esplosivo e del liquido infiammabile è ubicata nel centro storico del paese, in via Luigi Razza, in un immobile che sino a poco tempo fa ospitava la banca Carime. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione.

Sul posto per spegnere l’incendio si sono portati i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, mentre indagini sull’accaduto sono state avviate dai carabinieri della locale Stazione. Non esclusa al momento nessuna pista.