Situazione critica in località “Maguli”. Sul posto i Vigili del fuoco di Serra San Bruno. Non si esclude la necessità di un intervento di un mezzo aereo. Segnalati diversi altri roghi in provincia. In tilt le Linee telefoniche dei Vvf

Un nuovo violento incendio sta interessando in questi minuti il Vibonese. Un rogo di vaste proporzioni si è infatti sviluppato a Dasà, precisamente in località “Maguli”, nella zona alta del paese delle Preserre.

le fiamme si sono originate intorno alle ore 16 di oggi distruggendo una vasta area di macchia mediterranea e arrivando a lambere le prime case del centro abitato che costeggiano via Aldo Moro e Martiri di via Fani, al punto che si è reso necessario evacuare a scopo precauzionale due abitazioni mentre altri quattro edifici sono sotto stretta osservazione.

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco di Serra San Bruno, guidati dal caposquadra Salvatore Lucà, con un’autobotte e un mezzo 4×4. Data la natura impervia della zona interessata dalle fiamme non si esclude la possibilità di un intervento aereo. Sul posto anche il sindaco Raffaele Scaturchio che sta seguendo da vicino le operazioni di spegnimento.

Altri due focolai sono attualmente segnalati sul costone che sovrasta l’abitato di Stefanaconi, dove si è alzata anche una colonna di fumo denso e nero, e a Santa Maria di Ricadi dove è andata in fumo una vasta area di vegetazione spontanea non lontana da abitazioni.

Numerosissime le chiamate al 115 al punto che le linee telefoniche risultano intasate.

