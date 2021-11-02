Deposta anche una corona di alloro al monumento che ricorda i defunti alla presenza di una delegazione dell’A.n.p.s

In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, il cappellano della polizia ha celebrato alla scuola allievi agenti di Vibo Valentia una santa messa in ricordo dei caduti della Polizia di Stato. Al termine della funzione, alla presenza di una delegazione dell’A.n.p.s. e dei familiari, è stata deposta una corona di alloro al monumento che ricorda i caduti.