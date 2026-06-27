L'anticiclone africano si rafforza sulla regione. Temperature in aumento soprattutto nelle aree interne del Cosentino dove si sfioreranno i 40 gradi
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Il caldo moderato continua a interessare il Vibonese. Nel weekend in corso l'anticiclone africano è atteso in leggero rafforzamento anche sulla nostra regione, favorendo un generale aumento delle temperature tra oggi e domani.
Nella giornata di oggi si sono registrate punte superiori ai 37°C nel Cosentino, mentre il termometro si è mantenuto sopra i 30°C praticamente ovunque, con un caldo moderato ma senza particolari eccessi.
Ecco le temperature massime registrate dalle stazioni meteorologiche Arpacal:
Campovile, nel comune di Bisignano: 37,1°C
Camerata: 36,9°C
Torano Scalo e Roccabernarda: 36,8°C
Castrovillari: 36,4°C
Cropalati: 36,2°C
Rende, Bisignano e Soverato: 36,1°C
Platì: 36°C
San Sosti e Luzzi: 35,4°C
Bova Superiore, Roccelletta di Borgia e Isola Capo Rizzuto: 35,3°C
San Mauro Marchesato: 34,8°C
Cutro e Roseto Capo Spulico: 34,7°C
Per la giornata di domani è atteso un ulteriore aumento delle temperature, ancora una volta soprattutto nelle aree interne del Cosentino, dove sulla Valle del Crati si potranno raggiungere picchi di 38-39°C. Sul Marchesato crotonese e nel Reggino, invece, il termometro si manterrà sui 36-37°C.
Il caldo si farà sentire anche lungo le coste, in particolare su quelle ioniche, dove le temperature potranno superare i 34°C soprattutto tra Crotonese, Catanzarese e Reggino, complice anche l'arrivo di correnti occidentali.
Sul fronte meteorologico, l'instabilità pomeridiana è in momentanea pausa: sono previste giornate prevalentemente soleggiate, con la possibilità di qualche breve piovasco localizzato soltanto su alcune aree della Sila occidentale.