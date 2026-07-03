L’incidente autonomo è avvenuto nel primo pomeriggio, pompieri ancora al lavoro per il recupero e la rimozione del mezzo mentre i feriti sono stati affidati alle cure del 118
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Nel primo pomeriggio di oggi, 3 luglio, un camper con a bordo due persone, mentre percorreva la strada che collega Drapia a Tropea, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo che ne ha provocato il ribaltamento.
A seguito della richiesta di intervento pervenuta tramite il Numero unico di emergenza, una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal Distaccamento di Ricadi è prontamente intervenuta sul posto, provvedendo a estrarre gli occupanti dall'interno del mezzo. I due sono stati successivamente affidati al personale sanitario, che ha prestato loro le cure del caso.
Successivamente, i vigili del fuoco hanno prestato assistenza durante le operazioni di recupero e rimozione del camper, tuttora in corso.