I carabinieri di Maierato hanno denunciato un sessantenne del posto per maltrattamento di animali. Intervenuto anche il personale dell’Asp

I carabinieri della Stazione di Maierato hanno denunciato in stato di libertà un sessantunenne del posto, P. M., per maltrattamento di animali. I militari, transitando con la propria vettura, venivano colpiti alla vista di un recinto metallico dove giacevano tre cani meticci in evidente stato di malnutrizione.

Gli animali, visibilmente sfibrati dagli stenti e dalle intemperie a cui erano esposti, erano costretti a camminare immergendo le zampe in un miscuglio di fango ed escrementi.

Le condizioni disumane in cui le povere bestiole venivano tenute, ha portato l’Arma di Maierato a richiedere l’intervento del personale dell’Asp di Vibo Valentia che soccorreva gli animali portandoli nel vicino canile convenzionato. L’uomo, deferito all’autorità giudiziaria, riferiva ai militari di non avere avuto il tempo di accudirle lasciandole a loro stesse.