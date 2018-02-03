Il maresciallo Antonella Caolo trasferita al Comando provinciale di Vibo Valentia. Al suo posto Emanuele Massimiani

Cambio al vertice della Stazione Carabinieri di Filadelfia. Il 39enne maresciallo capo Emanuele Massimiani succede alla collega Antonella Caolo che è stata trasferita al Comando provinciale di Vibo Valentia.

Emanuele Massimiani, originario di Rieti, è sposato e con due figli. Dopo un’iniziale esperienza a Venezia, dove ha comandato la Stazione Venezia Cannareggio, per quattro anni è stato trasferito in Calabria dove per altri quattro ha prestato servizio nel Raggruppamento operativo speciale partecipando ad importanti indagini contro la criminalità organizzata.

Trasferito alla Compagnia Carabinieri di Cosenza ha effettuato servizio al Nucleo Operativo, alla Stazione di Montalto Uffugo e alla Stazione di Lungro dove ha comandato per due anni.