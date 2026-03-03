Promozione al grado di Capitano per il tenente Ludovico Ermini, in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Vibo Valentia. L’ufficiale, che ricopre l’incarico di comandante del Nucleo operativo e radiomobile, è stato avanzato di grado nell’ambito delle ordinarie procedure previste dall’Arma.

Cronaca

Carabinieri Vibo: quindici marescialli salgono di grado tra incarichi di comando e nuovi ruoli operativi

Redazione
Per Ludovico Ermini la promozione arriva al termine di un periodo di intensa attività operativa sul territorio e rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto alla guida di uno dei reparti più impegnati della Compagnia, quotidianamente attivo nei servizi di controllo, prevenzione e contrasto ai reati.

Il Comando provinciale ha espresso apprezzamento per l’impegno dimostrato dal neo capitano Ermini, sottolineando il contributo assicurato alla sicurezza della collettività e del territorio vibonese.