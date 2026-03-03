L’ufficiale comanda il Nucleo operativo e radiomobile. La promozione rappresenta il riconoscimento dell’impegno e dell’attività svolta nel delicato incarico ricoperto
Promozione al grado di Capitano per il tenente Ludovico Ermini, in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Vibo Valentia. L’ufficiale, che ricopre l’incarico di comandante del Nucleo operativo e radiomobile, è stato avanzato di grado nell’ambito delle ordinarie procedure previste dall’Arma.
Per Ludovico Ermini la promozione arriva al termine di un periodo di intensa attività operativa sul territorio e rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto alla guida di uno dei reparti più impegnati della Compagnia, quotidianamente attivo nei servizi di controllo, prevenzione e contrasto ai reati.
Il Comando provinciale ha espresso apprezzamento per l’impegno dimostrato dal neo capitano Ermini, sottolineando il contributo assicurato alla sicurezza della collettività e del territorio vibonese.