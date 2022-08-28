Sarà il comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. Diversi i successi operativi, su tutti l'operazione Rinascita-Scott condotta con il Ros

Il colonnello Bruno Capece lascia, dopo tre anni, il Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia. Lo attende l’incarico di comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. Tre anni vissuti intensamente sempre a fianco dei suoi carabinieri e in mezzo alla gente di un territorio affascinante quanto complesso come quello vibonese. [Continua in basso]

Diversi i successi operativi, su tutti l’operazione Rinascita-Scott condotta con il Ros, ora in fase dibattimentale, ma anche la cattura di alcuni latitanti e il contrasto all’illegalità in tutte le sue manifestazioni.

Convinto sostenitore del lavoro di squadra portato avanti sinergicamente con la Procura distrettuale di Catanzaro e con la Procura ordinaria di Vibo, nonché con le altre autorità provinciali di pubblica sicurezza, ha instaurato un buon dialogo anche con la diocesi di Mileto, ha dedicato particolare attenzione agli studenti delle scuole della provincia promuovendo in ogni occasione incontri e dibattiti per diffondere un messaggio di riscatto e speranza per il futuro.

«Un ciclo esaltante, un abbraccio affettuoso soprattutto di tanti giovani, si apre forse una pagina diversa e più importante per Vibo Valentia perché siamo certi che con i giovani al nostro fianco si potrà fare veramente molto. Tante le operazioni di servizio, arricchite dalla cattura di numerosi latitanti, assicurati alla giustizia per dimostrare alla popolazione l’incessante impegno dell’Arma nella lotta al crimine organizzato al fianco della coraggiosa autorità giudiziaria».