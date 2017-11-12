Solo la prontezza di riflessi dell’agente della penitenziaria ha evitato la tragedia. La denuncia del sindacato Uilpa polizia penitenziaria

L’anta metallica di una grande e pesante finestra blindata ha ceduto investendo una donna della polizia penitenziaria, in servizio nel carcere di Vibo Valentia, che è rimasta ferita in modo non grave. E’ quanto rende noto Angelo Urso, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria. “L’agente, prontamente soccorsa, è dovuta ricorrere alle cure del Pronto soccorso. Solo per un caso fortuito e per la sua prontezza di riflessi si è evitata la tragedia.

La situazione di degrado e di pericolo per l’incolumità degli operatori che si registra negli istituti penitenziari del Paese – sostiene il sindacalista – è davvero inaccettabile, e giunta a un punto di non ritorno, se non si avvia immediatamente un piano di manutenzione straordinaria delle strutture. Allo stato, varcare la soglia delle carceri è quasi come attraversare un campo minato, e non solo per le continue e crescenti aggressioni subite dal personale a opera dei detenuti”.

Carcere di Vibo: oggi la protesta del Sappe (VIDEO)

Tentato suicidio nel carcere di Vibo, detenuto trasferito in ospedale

Carcere di Vibo con pochi poliziotti: la protesta del Sappe

Nuovo allarme del Sappe: «Nel carcere di Vibo situazione drammatica»

“Situazione critica” al carcere di Vibo, il Sappe chiede un incontro al prefetto