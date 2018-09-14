<p>Che a Vibo Valentia il gusto per il “bello” in molti casi non ci sia e che negli anni il <strong>Comune abbia contribuito a distruggere</strong> pezzi importanti della storia della città (vedi lavori eseguiti alla villa comunale, abbattimento dell’antico teatro su corso Umberto, obbrobrio in piazza San Leoluca e tanto altro ancora) era cosa nota. Ma al peggio non c’è evidentemente mai fine. <strong>L’ultimo “capolavoro”,</strong> a proposito di decoro urbano e rispetto per il patrimonio storico- artistico della città, si trova<strong> in via Fiorentino,</strong> in pieno centro storico dove il Comune ha pensato di realizzare una<strong> rampa per disabili alla scuola De Amicis</strong> in<strong> cemento</strong>. Il tutto passato <strong>sopra la storica scalinata</strong> che di certo meritava maggior fortuna e, soprattutto, maggior rispetto. Il risultato finale è uno <strong>scempio che non ha bisogno di molti commenti</strong> perché la foto parla da sola anche in tema di pericolosità per i disabili. Fra strisce blu sparse ovunque e fuorilegge, pulizia delle strade e rimozione delle erbacce quasi inesistente e lavori pubblici eseguiti alla meno peggio, il “brutto” nel centro storico è servito. Benvenuti a Vibo Valentia. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28852"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>