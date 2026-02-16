L'assessore Monteleone aveva assicurato il ripristino dell’antica pavimentazione in via Giovanni Battisti Romei. L'auspicio è che nell'accordo tra Comune e la società Redel per i ripristini stradali sia compreso anche quel tratto di strada

Sono passati quasi nove mesi da quando Ilvibonese.it segnalò la presenza di una toppa d’asfalto sulla pavimentazione storica di via Giovanni Battisti Romei, nel centro storico di Vibo Valentia, accanto al muro di cinta di Villa Gagliardi.

Un rettangolo nero collocato al centro della pavimentazione in pietra, in uno degli angoli più caratteristici del capoluogo.

All’epoca, il 31 maggio scorso, l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone aveva chiarito che si trattava di un intervento provvisorio. La copertura riguardava uno scavo sotto il quale era stato posizionato un pozzetto di congiunzione della rete Enel.

La sistemazione, spiegava l’assessore, era stata eseguita dalla ditta appaltatrice Redel Srl per ripristinare temporaneamente la viabilità in sicurezza. «A lavori ultimati – assicurava Monteleone – tutto il tratto interessato sarà ripristinato con pavimentazione in basole di pietra lavica nel rispetto delle caratteristiche tecniche e storiche dell’area. Controlleremo scrupolosamente il corretto ripristino della strada senza sconti per nessuno».

A distanza di oltre 9 mesi, però, la toppa d’asfalto è ancora lì. «E meno male che si trattava di una sistemazione provvisoria sino al reperimento delle basole simili a quelle esistenti», l'amaro commento di un cittadino sui social.

L'auspicio è che nel recente accordo tra Comune di Vibo e Redel Srl – che a titolo compensativo per l’episodio di via Cordopatri si è impegnata a riasfaltare integralmente un tratto di strada lungo 200 metri e largo 5 oltre a ricevere dal Comune un elenco dettagliato di tutti i ripristini stradali ancora da completare - rientri anche il ripristino definitivo della pavimentazione storica di via Romei.