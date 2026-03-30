Lo aveva promesso l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Monteleone incontrando i primi di marzo i commercianti di via Alcide De Gasperi: «Entro Pasqua la strada sarà riaperta». E così sembra che sarà.

Da venerdì la principale via di accesso al lato nord di Vibo Valentia è di nuovo transitabile. I lavori di rigenerazione urbana, iniziati a maggio dello scorso anno, erano stati più volte contestati dai commercianti e dai residenti, che avevano lamentato la lentezza dei lavori e la scarsa presenza di operai su circa 100 metri di strada.

L’intervento su via De Gasperi non è ancora concluso: la segnaletica indica l’area di cantiere e l’asfalto è stato posato solo su una corsia. Mancano ancora la segnaletica verticale e orizzontale. Secondo l’assessore, oggi verrà steso uno strato di binder sulla corsia opposta, quella davanti alla pasticceria Cicciò, e successivamente su entrambe le corsie sarà applicato un tappetino di asfalto di 3 cm.

Novità anche su via Luigi Razza

Buone notizie arrivano anche per via Luigi Razza, anch’essa al centro di proteste da parte dei commercianti a causa dei rallentamenti dei lavori. Il cantiere aveva subito ulteriori ritardi per il rinvenimento di due antiche condotte, che hanno richiesto controlli della Sovrintendenza.

«Su via Luigi Razza – spiega Monteleone – siamo all’ultimo miglio, anzi, all’ultimo metro e mezzo di pavimentazione prima di concludere il lavoro. In un paio di giorni dovremmo riaprire. Il tempo non ci ha aiutato, ma gli operai hanno lavorato anche sabato. Entro Pasqua la strada sarà certamente transitabile».

Con la riapertura di via De Gasperi e il completamento imminente di via Luigi Razza, i commercianti potranno affrontare le festività pasquali senza ulteriori restrizioni alla viabilità, pur restando in attesa della conclusione completa dei lavori di rigenerazione urbana.