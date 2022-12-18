La notizia confermata dal sindaco Francesco Mazzeo: «Stamattina sono stato contattato dai carabinieri che segnalavano il portellone del mezzo divelto»

Un danno per gli studenti, soprattutto i più fragili. Un gesto che offende l’intera comunità. Un episodio di vandalismo si è verificato a Cessaniti ai danni dello scuolabus. La notizia viene confermata dal sindaco Francesco Mazzeo: «Stamattina – commenta il primo cittadino – sono stato contattato dai carabinieri che segnalavano il portellone del mezzo divelto. L’autista si è subito recato a controllare registrando diversi danni. Non solo al portellone ma anche alla serratura, alla rampa riservata ai ragazzi con difficoltà motorie per facilitare la salita/discesa dal bus, allo specchietto. Riparare la pedana, che è stata forzata e quindi rotta, sarà oneroso». Ma non si tratta solamente di una questione economica: «È il gesto che dispiace. Prendersela con uno scuolabus che in una comunità serve come il pane per il trasporto dei bambini, è deprecabile», aggiunge il sindaco. L’auspicio è che i vandali si ravvedano: «Errare è umano, ci mancherebbe. Ma non intendiamo definire quanto accaduto una ragazzata perché non vogliamo giustificare o minimizzare il gesto. Speriamo vivamente che l’autore o gli autori – conclude il primo cittadino – tornino sui propri passi, chiedano scusa e paghino i danni». Sull’episodio, indagini sono state avviate dai carabinieri.

LEGGI ANCHE: Auto e mezzi incendiati da Maierato a Tropea, l’escalation criminale nel Vibonese non si arresta