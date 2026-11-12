Dopo le evacuazioni di ieri torna l’allerta anche se più contenuta. Situazione in evoluzione mentre una nuova ondata di messaggi intimidatori raggiunge le scuole calabresi e di altre regioni italiane

Evacuato questa mattina l’istituto comprensivo Tropea-Ricadi “Don Francesco Mottola”. Gli studenti sono stati fatti uscire per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i controlli del caso. Poi, finite le verifiche, sono potuti tornare in classe.

Anche nel Vibonese, quindi, torna l’allarme bomba nelle scuole, all’indomani della mattinata di evacuazioni e controlli che aveva coinvolto numerosi istituti della provincia.

L’episodio si inserisce in una nuova ondata di messaggi intimidatori (circa 1.800) recapitati alle scuole italiane. La comunicazione firmata con il nome di Mikhail Andropov (la stessa firma di ieri) è arrivata alle segreterie scolastiche oggi, giovedì 12 novembre. In Calabria segnalazioni anche nel Cosentino, con un’evacuazione a Montalto Uffugo, e nel Crotonese.

La mail, che ha come oggetto “Messaggio dall’Italia. Siete in pericolo”, minaccia attentati, evoca Palazzo Chigi e chiede le dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La situazione a livello nazionale

Il quadro nazionale continua ad aggiornarsi. A Milano, alle 12.28, risultavano interessate cinque scuole distribuite in sette edifici: verifiche con unità cinofile, senza evacuazioni. A Torino alcune dirigenze hanno invece disposto l’uscita degli studenti; evacuazioni anche a Campobasso e Isernia.

In Liguria sono stati sgomberati istituti a Genova, Diano Marina, Bordighera e Taggia, con rientri già avvenuti quasi ovunque. In Veneto controlli nel Vicentino; in Abruzzo segnalazioni a Pescara e Chieti. Nell’area di Perugia accertamenti senza evacuazioni.

In Puglia messaggi in tutte le sei province: sospensioni delle lezioni per consentire le verifiche, senza evacuazioni segnalate al momento dell’aggiornamento. In Sicilia un’altra comunicazione è arrivata alle 10.49. A Palermo il liceo classico Umberto I ha disposto l’uscita anticipata degli alunni per precauzione.

Le misure adottate variano quindi tra evacuazioni, sospensioni temporanee e controlli negli edifici. Il quadro resta provvisorio, con aggiornamenti che riguardano sia gli istituti raggiunti dalle minacce sia l’esito degli accertamenti.

Quanto all’origine digitale della nuova mail, il dominio utilizzato sarebbe associato a un docente delle Filippine: l’ipotesi è che l’account sia stato sottratto al titolare. Il messaggio di ieri utilizzava invece un riferimento legato a un’università di Taiwan. Elementi che non consentono, da soli, di identificare chi abbia effettivamente inviato le minacce.