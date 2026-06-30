«Con questo progetto compiamo un passo storico per la città. L’ampliamento del cimitero di Vibo Valentia risolve finalmente un problema estremamente sentito dai cittadini, garantendo nuovi spazi, decoro e servizi adeguati. È un intervento che la comunità attendeva da tempo e che oggi si appresta a diventare realtà». Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco Enzo Romeo nell’annunciare l’approvazione in giunta del progetto di fattibilità tecnico‑economica per i “Lavori di manutenzione straordinaria con ampliamento del cimitero comunale di Vibo Città”.

Nello specifico, l’intervento prevede la creazione di 489 nuovi loculi, 176 nuovi ossari, 70 lotti per edicole funerarie private. Contestualmente saranno realizzati nuovi bagni pubblici, inclusi quelli per persone con disabilità, completamento della pavimentazione delle aree comuni, riqualificazione dei vialetti e potenziamento dell’illuminazione interna.

Si tratta di un intervento organico che migliora la capacità ricettiva, l’accessibilità e il decoro complessivo dell’area cimiteriale. L’opera ha un valore complessivo di un milione e 100mila euro, importo interamente autofinanziato attraverso i ricavi delle concessioni dei nuovi lotti, loculi e ossari.

Soddisfatto anche l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone: «È un intervento necessario e concreto che mette ordine, amplia gli spazi e restituisce dignità a un luogo fondamentale per la nostra comunità. Con questo progetto rispondiamo a un’esigenza reale e non più rinviabile, dato che la saturazione dei posti è un problema concreto ed in passato, come tutti ricorderanno, aveva portato anche a dure e legittime proteste dei cittadini. Infine – conclude l’assessore Monteleone – mi piace sottolineare il fatto che tutta la progettazione è stata effettuata dai nostri uffici, con il progettista Antonio Santamaria e il rup Salvatore Corigliano che ringrazio, determinando così anche un risparmio per l’ente».