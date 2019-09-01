Il giudice dispone poi la scarcerazione e decide per l’obbligo di presentazione alla pg quale misura cautelare

E’ stato convalidato dal gip del Tribunale di Vibo Valentia l’arresto di Leonardo Florio, 55 anni, di Vibo Marina, residente a Bivona, finito ai domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di una perquisizione domiciliare, la Squadra mobile di Vibo – con la collaborazione del Nucleo cinofili dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – hanno sequestrato 13,7 grammi di cocaina, suddivisa in 34 dosi.

Dopo la convalida, il giudice ha scarcerato Leonardo Florio ritenendo sufficiente quale misura cautelare l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sempre per reati legati agli stupefacente, Leo Florio era stato arrestato anche nel marzo scorso, mentre nel 2012 è rimasto coinvolto nell’operazione denominata “Eolo” coordinata dalla Procura di Vibo Valentia.

