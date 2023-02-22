Danni in via di quantificazione mentre la polizia è impegnata a visionare le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza della zona. In passato il collaboratore Mantella aveva riferito della richiesta di denaro a titolo estorsivo nei confronti dei titolari dell’attività commerciale

Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi all’indirizzo delle due saracinesche dell’esercizio commerciale “Stocco & Stocco” ubicato a Vibo Valentia lungo la Statale 18 alle porte della frazione Vena. Ingenti i danni alle due saracinesche, ancora in corso di quantificazione. Sul posto stamattina per i rilievi si sono portati i poliziotti della locale Questura che hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire agli autori di quella che si presenta come un’intimidazione. Utili potrebbero rivelarsi le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza della zona e di altri esercizi commerciali vicini. In passato di “Stocco & Stocco” a Vibo Valentia aveva parlato il collaboratore di giustizia, Andrea Mantella, riferendo – in particolare nell’ambito dell’inchiesta Rinascita Scott – della richiesta di denaro a titolo estorsivo da parte della criminalità organizzata.

LEGGI ANCHE: Rinascita Scott: Mantella e la città di Vibo piegata dalle estorsioni

Rinascita Scott: Mantella, le partite gratis della Reggina, i politici e i boss

Rinascita Scott: Mantella, la mafia del calcestruzzo, la Vibonese e le elezioni

Rinascita Scott: Mantella fra logge deviate e magistrati da avvicinare