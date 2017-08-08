Due auto sottratte alle cosche sono state invece assegnate ai vigili urbani ed all’ufficio tecnico-lavori pubblici

Asta pubblica da parte del Comune di Briatico per la locazione di un immobile consegnato all’ente nell’ottobre dello scorso anno dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L’asta si terrà il 17 novembre nel municipio di Briatico. Si tratta di un fabbricato commerciale (attivo nel settore della distribuzione di frutta e verdura) sito nella frazione Paradisoni alla IV traversa di via Dante. La confisca era stata disposta, con sentenza definitiva risalente al 12 luglio 2010 a seguito dell’operazione antimafia “Odissea”, in danno di Antonio La Rosa, 55 anni, alias “Ciondolino”, boss dell’omonimo clan di Tropea, e Caterina Collia, 45 anni, vicina a Domenico Polito, quest’ultimo ritenuto un esponente del clan La Rosa.

Era stato il Comune di Briatico a manifestare all’Agenzia nazionale per i beni confiscati l’interesse al trasferimento del bene al patrimonio indisponibile del medesimo Comune. L’Agenzia nazionale con sede a Reggio Calabria aveva quindi accolto la proposta del Comune consegnando al sindaco Andrea Niglia l’immobile che al suo interno è dotato pure di alcune celle frigorifere. L’immobile verrà destinato attraverso l’asta per la locazione a finalità sociali.

L’amministrazione comunale ha inoltre ottenuto dall’Agenzia nazionale per i beni sequestrati una Fiat Punto confiscata al clan La Rosa – che è stata assegnata all’Ufficio tecnico – ed una Polo, pure questa confiscata ed assegnata ai vigili urbani.