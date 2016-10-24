Attività della Compagnia di Vibo Valentia guidata dal capitano Piermarco Borettaz. Padre e figlio di Cessanti trovati in possesso di un’arma con matricola abrasa. Contestati altri reati in materia di droga, guida in stato d’ebbrezza e possesso di arnesi da scasso

E’ di 2 arresti, 8 denunce e 4 segnalazioni il bilancio dei controlli effettuati dai militari della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia nel fine settimana in città e provincia.

In particolare, i militari della Stazione di Cessaniti, alla guida del maresciallo ordinario Andrea Lo Bianco, hanno arrestato padre e figlio poiché trovati in possesso di una pistola cal. 6,35 con entrambe le matricole abrase oltre a 58 munizioni dello stesso calibro (foto); i militari della Stazione di Mileto, alla guida del maresciallo capo Alessandro Demuru, hanno denunciato un ragazzo poiché trovato in possesso di una piantina di canapa indiana e segnalato un altro per uso personale di sostanza stupefacente poiché trovato in possesso di 2,5 grammi di marijuana; i militari della Stazione di Pizzo, alla guida del maresciallo ordinario Paolo Fiorello, hanno segnalato ex art. 75 un giovane poiché trovato in possesso di 1,75 grammi di marijuana.

Infine, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, alla guida del maresciallo capo Francesco Panei, hanno denunciato 4 persone e segnalate altre 2 per guida in stato di ebbrezza con relative patenti ritirate.

In ultimo, nella mattinata odierna, sempre i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia hanno denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso e per porto abusivo di armi 3 soggetti di nazionalità bulgara poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare venivano trovati in possesso di 1 piede di porco, 3 cacciaviti, 2 pinze, 2 chiavi inglesi, 2 set di chiavi ottagonali, 1 chiave a brugola ed 1 rotolo di nastro adesivo oltre a 2 pugnali.