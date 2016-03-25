La misura cautelare reale era stata eseguita nei giorni scorsi a seguito ad un controllo stradale su un autocarro che stava trasportando alcuni tronchi

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato il sequestro preventivo di un ettaro di terreno boscato, di proprietà della Curia Vescovile di Mileto, sito in località Monte Poro del comune di Spilinga.

La misura cautelare reale era stata eseguita nei giorni scorsi dal personale in forza alle sezioni di Polizia giudiziaria Aliquota Corpo forestale dello Stato e Tutela Ambiente e Territorio della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, a seguito ad un controllo stradale su un autocarro che stava trasportando alcuni tronchi sezionati.

L’attività investigativa aveva portato al deferimento in stato di libertà di due soggetti, residenti nel comune di Joppolo, responsabili in concorso tra loro quali committente ed esecutore materiale, del taglio non autorizzato di piante di alto fusto avvenuto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, nei pressi del Santuario della Madonna SS del Monte Carmelo.

Nella mattinata odierna, i militari della Procura, sotto le direttive del Sostituto Procuratore titolare dell’indagine, dott.ssa Filomena Aliberti, hanno dato esecuzione al decreto emesso dal GIP notificando agli indagati ed al custode giudiziario il medesimo provvedimento.

I reati contestati vanno dalla violazione alla normativa sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico alla distruzione e deturpamento di bellezze naturali e danneggiamento aggravato.