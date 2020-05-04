Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
I vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti oggi, alle 7.30 circa, a Vibo Valentia, traversa via Giovanni Paolo II, per il recupero di un cane. Un cucciolo di meticcio, durante la notte, era caduto all’interno di un pozzetto ed il suo latrare ha attirato l’attenzione di alcuni residenti della zona che hanno allertato i Vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno estratto il cucciolo dal pozzetto [foto in basso] e affidato alle cure del veterinario dell’Asp intervenuto sul posto.