Gli utenti costretti a percorrere una via secondaria a tratti impraticabile. La strada collega Briatico a Vena Superiore

Disagi lungo la provinciale che collega Briatico a Vena. A Favelloni a causa dei danni riportati all’impianto fognario all’inizio del paese, il traffico è stato deviato. Per consentire il passaggio dei mezzi e garantire il rapido svolgimento delle riparazioni alle condotte danneggiate, i veicoli sono stati indirizzati verso una strada secondaria a tratti impraticabile a causa delle pessime condizioni in cui versa (assente in alcune zone lo stesso manto stradale). L’operazione è resa necessaria, come confermato dal sindaco Francesco Mazzeo, per tamponare l’emergenza poiché i liquami minacciavano le abitazioni. La completa chiusura del traffico è stata indispensabile per facilitare i lavori di ripristino che riguardano l’intera carreggiata.