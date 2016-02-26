Tutti gli articoli di Cronaca
È stato arrestato questa mattina ad Acquaro, per detenzione ai fini di spaccio di 20 grammi di marijuana, Michele Giamba (foto), 26enne nato a Soriano.
Il giovane, in seguito ad una mirata attività di perquisizione messa in atto dai carabinieri della Stazione di Arena, è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente, di un bilancino di precisione e di materiale per la dosatura.
L’arrestato, una volta espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.