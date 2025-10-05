Nella giornata di ieri il comandante provinciale dei carabinieri Antonio Parillo si è recato a Dinami per effettuare un sopralluogo nei locali dell’ex scuola materna che l’amministrazione comunale intende ristrutturare perché possano diventare la nuova sede della locale Stazione dei carabinieri.

Un progetto ambizioso quello di riconversione della struttura, per il quale l’amministrazione guidata dal sindaco Nino Di Bella ha già presentato al ministero dell’Interno una richiesta di contributo pari a un milione di euro.

Ad accompagnare il colonnello Parillo, c’erano il comandante della Compagnia di Serra San Bruno e il maresciallo a capo della Stazione stessa. La visita è valsa anche un incontro con lo stesso sindaco e l’amministrazione comunale che ha «rinnovato l’impegno a collaborare per garantire una sede adeguata alle esigenze dell’Arma sul territorio».

A Parillo, che si è insediato da poche settimane prendendo il posto del colonnello Luca Toti, l’amministrazione comunale di Dinami ha voluto donare un’effigie della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri.