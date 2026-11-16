La sentenza d’assoluzione della Corte d’Appello di Catanzaro riguarda anche Mario Carrera e Grazia Silipo. Il primo cittadino ripercorre l’arresto del 2015, lo scioglimento del Comune e le conseguenze dell’inchiesta che ha segnato la sua vita privata e politica

Dalla prescrizione all'assoluzione piena. A oltre undici anni dall'operazione “Uniti per la truffa”, scattata il 3 febbraio 2015 a Nardodipace, la Corte d'Appello di Catanzaro ha assolto Romano Loielo, Mario Carrera e Grazia Silipo «perché il fatto non sussiste». I tre imputati avevano impugnato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che, il 10 febbraio 2023, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e tentata truffa. Una decisione che gli interessati non avevano voluto accettare, chiedendo ai giudici di secondo grado una pronuncia assolutoria nel merito. È arrivata oggi, 16 novembre, con il dispositivo pronunciato dalla prima sezione penale della Corte d'Appello.

La sentenza è stata pronunciata dalla prima sezione penale della Corte d'Appello di Catanzaro, presieduta da Giancarlo Bianchi, con i consiglieri Ippolita Luzzo e Pietro Scuteri. In riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 10 febbraio 2023, il collegio ha disposto l'assoluzione dei tre appellanti dai rispettivi reati contestati.

Un verdetto accolto con profonda soddisfazione dall'attuale sindaco di Nardodipace, Romano Loielo, che affida a una lunga nota stampa la ricostruzione di una vicenda giudiziaria e personale segnata dall'arresto, dalle accuse e dalle conseguenze politiche che ne sono derivate.

«Oggi è stata posta finalmente la parola fine a un evento che ha segnato profondamente e in maniera indelebile non solo la mia vita e quella della mia famiglia, ma anche quella di altre quindici persone e – per le ulteriori conseguenze che da esso sono derivate – per l'intera Comunità di Nardodipace, compreso il Comune».

L'arresto nel 2015 e lo scioglimento del Comune

Il primo cittadino ripercorre quanto accaduto all'alba del 3 febbraio 2015, quando l'operazione giudiziaria portò al suo arresto e a quello di altri tre rappresentanti di imprese e associazioni di volontariato del territorio.

«Come certamente si ricorderà, all'alba del 3 febbraio 2015, con enorme clamore, tanto che già alle cinque del mattino i principali telegiornali nazionali ne riportavano la notizia accanto a quella dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, venivo tratto in arresto, assieme ad altri tre rappresentanti di ditte e associazioni di volontariato di Nardodipace, nell'ambito dell'operazione fantasiosamente definita “Uniti per la Truffa”».

Un nome che, secondo Loielo, richiamava volutamente quello della sua lista elettorale, “Uniti per Nardodipace”. L'inchiesta coinvolse a vario titolo anche altri cittadini, tra cui amministratori comunali.

«Dall'operazione sarebbe poi derivato anche il repentino scioglimento del Consiglio Comunale per “infiltrazioni mafiose”, ex art. 143, TUEL, con tutta una serie di conseguenze negative, sia personali che professionali per ognuno di noi, anche se, come si può ben comprendere, le conseguenze a mio carico sono state ovviamente le più deleterie».

Loielo sostiene che quella vicenda abbia alimentato una lunga stagione di polemiche e attacchi personali. «Tale fatto ha dato quindi la stura a continui attacchi e denigrazioni politiche e personali nei miei confronti, sia da parte di alcuni dei miei più intrepidi oppositori politici che, soprattutto, da una parte minoritaria della stampa».

Dalla prescrizione all'assoluzione piena

Un passaggio decisivo della vicenda risale al 10 febbraio 2023, quando il Tribunale di Vibo Valentia pronunciò la sentenza di primo grado. «Giunti al processo, il 10 febbraio 2023 il Tribunale di Vibo Valentia - ricorda Loielo -, dopo aver assolto tutti gli imputati, compreso il sottoscritto, per il più grave reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, dichiarava però non doversi procedere in ordine ai reati ascritti ai capi b) e c) nei riguardi di Romano Loielo, Mario Carrera e Grazia Silipo poiché estinti per intervenuta prescrizione».

Una conclusione che i tre imputati decisero di non accettare, impugnando la sentenza per ottenere una pronuncia assolutoria nel merito.

«Assieme ai coimputati Mario Carrera e Grazia Silipo, in ogni caso, forti della certezza di non aver mai commesso quei gravi reati contestati e non volendoci affatto accontentare della prescrizione, proponevamo quindi ricorso alla Corte d'Appello di Catanzaro».

I giudici di secondo grado hanno ora accolto l'impugnazione, pronunciando l'assoluzione «perché il fatto non sussiste». È questo il contenuto del dispositivo pronunciato all'esito dell'udienza del 16 novembre 2026. Le motivazioni della decisione non sono contenute nel documento diffuso.

«Una pagina oscura per tante famiglie e per l'intera comunità»

Per Loielo, la pronuncia rappresenta soprattutto la conclusione di un percorso umano particolarmente difficile.

«Finalmente oggi, dopo tre anni e mezzo di attesa e dopo aver ricevuto continue accuse, denigrazioni e vere e proprie diffamazioni, apprendiamo con profonda soddisfazione che già a conclusione della prima udienza la Corte d'Appello di Catanzaro, valutato il contenuto del ricorso e gli atti del primo grado di giudizio, ha disposto l'assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” sia nei miei riguardi che nei confronti degli altri due appellanti».

La riflessione del sindaco si estende quindi alle conseguenze che l'inchiesta avrebbe prodotto sulla comunità di Nardodipace.

«Dopo undici anni di attesa, si è quindi ristabilita la verità dei fatti, accertando così definitivamente che quella infamante accusa che ha segnato una pagina oscura per tutte le persone coinvolte nel processo, ma che ha anche e soprattutto impresso una battuta d'arresto alla vita già ampiamente disagiata di un'intera Comunità lasciata per troppo tempo ai margini e così ulteriormente martoriata ingiustamente, era solo il frutto di una errata ed equivoca ricostruzione di fatti».

Una ricostruzione che Loielo accompagna con un ulteriore passaggio particolarmente amaro, sostenendo che gli eventi «avrebbero potuto essere chiariti sin dall'inizio, evitando in tal modo di devastare e stravolgere completamente la vita di tante famiglie».

La nota si conclude con il ringraziamento ai difensori, Cosimo Albanese di Siderno e Pasqualino Patané di Vibo Valentia.

«Ringrazio con profondo affetto, non solo per l'encomiabile attività difensiva condotta in questi anni ma, soprattutto, per l'incondizionata stima personale che non è mai mancata, i miei due avvocati difensori», scrive il sindaco, ricordando come, senza il loro lavoro, «una situazione così difficile e dirompente, soprattutto sotto il profilo psicologico di chi ha dovuto suo malgrado subirla, avrebbe potuto avere esiti del tutto incerti e diversi».