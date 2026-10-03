Un ascensore per rendere pienamente accessibile la scuola di Sant’Angelo di Drapia. Il Comune ha ottenuto un finanziamento nell’ambito degli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici, piazzandosi al 22° posto della graduatoria nazionale definitiva approvata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La graduatoria è stata approvata con il decreto direttoriale numero 575 del 18 settembre 2026. Per l’amministrazione comunale si tratta di un risultato che consentirà di proseguire nel percorso di riqualificazione della struttura scolastica, puntando in questo caso soprattutto sull’accessibilità e sull’inclusione.

«Non è soltanto una posizione in un elenco – sottolinea l’Amministrazione – ma il riconoscimento di un progetto serio, della qualità del lavoro svolto e di una scelta precisa: investire sulla scuola, sull’inclusione e sul futuro dei nostri bambini».

Gli altri interventi sulla scuola

L’installazione dell’ascensore si inserisce in un programma più ampio di lavori che sta già interessando l’edificio di Sant’Angelo. Sono stati infatti realizzati o avviati interventi per il cappotto termico e la tinteggiatura delle pareti esterne, mentre una nuova pompa di calore dovrà consentire di riscaldare gli ambienti nei mesi invernali e raffrescarli durante i periodi più caldi.

L’Amministrazione evidenzia anche l’attenzione riservata al miglioramento degli ingressi, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza degli alunni.

Un percorso per il quale il Comune rivolge un ringraziamento agli uffici comunali che hanno lavorato alla candidatura e al dirigente scolastico Francesco Fiumara, con il quale, viene spiegato, è stata condivisa la volontà di trasformare la scuola in uno spazio sempre più «di crescita, accoglienza e pari opportunità».

«Nessuno deve restare indietro»

Il cuore del nuovo intervento sarà però proprio l’ascensore. Un’opera che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, non avrà soltanto una funzione pratica ma dovrà rappresentare anche un passo verso la piena fruibilità dell’edificio da parte di studenti, famiglie e personale.

«La libertà di muoversi all’interno della scuola non è un servizio aggiuntivo – si legge nella nota – ma una condizione essenziale per garantire pari opportunità e piena partecipazione alla vita scolastica».

L’obiettivo è fare in modo che ogni ambiente dell’istituto possa essere raggiunto da tutti, evitando che scale o altri ostacoli possano limitare l’autonomia delle persone con difficoltà motorie.

«L’ascensore non eliminerà soltanto una barriera architettonica – conclude l’Amministrazione – eliminerà un limite concreto, restituendo autonomia e affermando un principio semplice ma fondamentale: in una scuola che guarda al futuro, nessuno deve restare indietro».

Il Comune ha infine rivolto un invito alle famiglie, chiedendo idee e proposte per individuare ulteriori interventi con cui continuare a migliorare la scuola di Sant’Angelo.