Il gip del Tribunale di Vibo ha convalidato l’arresto eseguito giovedì dalla Guardia di finanza

E’ stato convalidato dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, Graziamaria Monaco, l’arresto di Giuseppe Prostamo, 33 anni, alias “Ciopane”, di San Giovanni di Mileto. Nel bagno della sua abitazione, la Guardia di Finanza aveva trovato giovedì undici grammi di eroina già suddivisa in dosi: una di circa 0,6 grammi trovata in contenitore di Vivin C e l’altra di 10,4 grammi trovata avvolta nel cellophan. Il giudice ha ravvisato la presenza della gravità indiziaria ed ha disposto gli arresti domiciliari. Giuseppe Prostamo – difeso dagli avvocati Francesco e Paola Stilo – ha così lasciato il carcere.

La sostanza stupefacente è stata trovata durante una perquisizione delegata dalla Dda di Catanzaro nell’ambito dell’operazione “Stammer” che ha portato agli arresti domiciliari il 29enne Antonio Prostamo, fratello di Giuseppe Prostamo. Entrambi sono figli di Nazzareno Prostamo, ritenuto esponente di spicco dell’omonimo clan e condannato mercoledì in appello nel processo “Genesi” a 13 anni di reclusione. Altra condanna all’ergastolo Nazzareno Prostamo ha rimediato in via definitiva per l’omicidio di Pietro Cosimo, compiuto nei primni anni ‘9’ a Catanzaro su mandato del boss dei Gaglianesi Girolamo Costanzo. Per quanto riguarda Giuseppe Prostamo, lo stesso era stato arrestato nel luglio 2016 per la detenzione di armi (fra cui un kalashnikov) e sostanza stupefacente.

LEGGI ANCHE:

Stammer 2 | L’attività di spaccio su Mileto ed i nuovi assetti criminali sul territorio

Stammer 2 | Il dottore Ciccio Fiarè e gli omissis sull’omicidio del broker della coca Vincenzo Barbieri

Stammer 2 | I singoli ruoli dei vibonesi nell’importazione della droga

Stammer 2 | Gratteri: «I vibonesi hanno scalzato i pugliesi nei traffici con l’Albania» (VIDEO)

Operazione “Stammer 2 – Melina” | Smantellata organizzazione criminale dedita al narcotraffico (NOMI-VIDEO)

Narcotraffico dall’Albania al Vibonese: 25 arresti in tutta Italia (NOMI-VIDEO)

‘Ndrangheta: processo “Genesi” al clan Mancuso, 6 condanne e 3 prescrizioni