Cinque anni e 4 mesi con il rito abbreviato. I carabinieri avevano trovato 11 chili di marijuana, 688 grammi di cocaina, una pistola, 23mila euro in contanti e un rilevatore di microspie

Cinque anni e quattro mesi di reclusione al termine di un processo celebrato con rito abbreviato che è valso per l’imputato uno sconto di pena pari ad un terzo. Questa la sentenza del gup del Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di Danilo Schimio, 28 anni, di Mandaradoni di Limbadi, arrestato nell’ottobre dello scorso anno poiché sorpreso con 11 chili di marijuana, 688 grammi di cocaina, una pistola con matricola abrasa ed un rilevatore di microspie. Erano stati i carabinieri della Stazione di Limbadi, unitamente al Nucleo cinofili di Vibo, ad arrestare Danilo Schimio al termine di una perquisizione domiciliare estesa anche a un casolare rurale nella sua disponibilità.

Erano così spuntati fuori 11 chili di marijuana, 688 grammi di cocaina, una pistola semiautomatica Beretta (calibro 7.65), due caricatori, 29 cartucce, oltre 23mila euro in banconote di vario taglio, una valigetta in plastica con all’interno un rilevatore di microspie audio e video, sette telefoni cellulari di provenienza furtiva, un passamontagna, un binocolo con visore notturno a infrarossi e tre bilancini di precisione. Tutto il materiale era stato sequestrato. Schimio nel giugno scorso aveva lasciato per gli arresti domiciliari.Il gup, accogliendo la richiesta del difensore di fiducia Francesco Capria, ha concesso all’ imputato, che ha ammesso sin da subito le proprie responsabilità, le circostanze attenuati generiche condannandolo alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione.