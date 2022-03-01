Un 56enne di Rombiolo raggiunto da diversi fendenti. Colpita di striscio anche la figlia

Un’aggressione che poteva finire in tragedia. Si è consumata nella serata di ieri all’interno di un bar a Vena di Ionadi lungo la Statale 18 a poche centinaia di metri dai mercati generali. Ferito ad un gluteo e ad un braccio, con diversi fendenti, Nazzareno Castagna, 56 anni, di Presinaci di Rombiolo, che intorno alle 23 è stato costretto a ricorrere alle cure del Pronto soccorso dello Jazzolino di Vibo Valentia. Anche la figlia, probabilmente intervenuta a difesa del padre nella colluttazione, ha riportato qualche ferita ma di lievissima entità. Prontamente medicato, poi interrogato dalla polizia, l’uomo – attualmente sotto osservazione in ospedale – ha riferito di essere stato preso alle spalle e quindi di non aver visto il suo aggressore. Gli agenti impegnati nelle indagini accreditano la pista delle ragioni private.



Nazzareno Castagna è un volto noto alle forze dell’ordine. E’ attualmente imputato dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia per detenzione illegale di sostanze stupefacenti e per il possesso di una pistola revolver con matricola abrasa e delle cartucce calibro 12.