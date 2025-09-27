Il sindaco Anna Bartucca e gli amministratori comunali hanno celebrato la riconsegna della struttura con l’obiettivo di renderla anche un punto di riferimento per iniziative sociali e progetti inclusivi

La comunità di Filadelfia ha una nuova palestra comunale interamente rinnovata a seguito di un profondo intervento di adeguamento. «L'opera – ha fatto sapere il sindaco Anna Bartucca, attraverso una nota stampa – è stata realizzata grazie ai fondi Pnrr di 290mila euro, finalizzati al miglioramento degli impianti interni e al potenziamento degli standard di sicurezza. Il progetto è stato sostenuto dall'amministrazione comunale e ha visto la partecipazione attiva del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Maurizio De Nisi; l’assessore allo Sport, Tommasino Diaco, e la presidente del Consiglio comunale con delega all’Istruzione, Rosalba Galati».

L'inaugurazione della nuova Palestra

Nel corso della cerimonia inaugurale avvenuta nei giorni scorsi, che ha richiamato autorità locali, associazioni sportive e cittadini, il sindaco Bartucca ha sottolineato il valore della Palestra oltre la mera pratica sportiva. La struttura è stata infatti definita un «presidio educativo fondamentale per la comunità», nonché un «luogo di aggregazione e di formazione per i giovani». La prima cittadina ha poi evidenziato come la palestra costituisca uno «spazio aperto per l’incontro di diverse generazioni, l’apprendimento del rispetto delle regole e del lavoro di squadra».

L'Amministrazione comunale si propone di «elevare il ruolo della struttura, trasformandola in un punto di riferimento per iniziative sociali, eventi ad ampio raggio e progetti inclusivi». L'investimento è stato inquadrato dagli amministratori come un passo per «incentivare il futuro della cittadina, nella salute, nell’educazione e nella coesione sociale. Le attività riprenderanno a breve – hanno poi aggiunto dal Municipio –, coinvolgendo le scuole e le associazioni sportive del territorio». L'evento inaugurale si è concluso con una manifestazione che ha incluso animazione, spettacoli per i più piccoli e una dimostrazione sportiva offerta da giovani atlete locali.