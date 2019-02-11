In azione i militari dell'Arma della locale Stazione che si sono avvalsi delle unità cinofile

Detenzione illegale di arma clandestina. Questa l’accusa per la quale i carabinieri della Stazione di Limbadi hanno arrestato Giuseppe e Salvatore Contartese, di 85 e 43 anni, di Limbadi. In un magazzino sito nelle adiacenze del domicilio è stato trovato un fucile calibro 12 marca franchi, con matricola abrasa, perfettamente oleato, nonché due cartucce calibro 12. I congiunti Contartese sono stati così tratti in arresto in flagranza di reato e posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni della magistratura di Vibo Valentia. I carabinieri si sono avvalsi anche delle unità cinofile.