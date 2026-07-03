Attimi di panico alle porte di San Costantino Calabro, sul territorio comunale di Jonadi, in località Case Sparse. Al centro della problematica una fuga di gas che, alle 16 circa, ha richiesto il pronto intervento di un'unità mobile dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia.

Il luogo dove è avvenuta la fuga di gas

Si è trattato in particolare di una fuga di gas metano dalla rete di distribuzione. La squadra dei pompieri ha celermente provveduto a circoscrivere e delimitare la zona. A richiamare l'attenzione e a lanciare l'allarme sono stati gli stessi abitanti delle case circostanti, richiamati dal forte odore che si sentiva nell'aria. Sul posto anche gli operai della ditta preposta alla manutenzione degli impianti, i quali hanno provveduto a riparare il danno e a bloccare la fuga di gas. A causa dell'inconveniente le strade circostanti sono rimaste chiuse al traffico veicolare per circa due ore. Da qualche minuto tutto sembra essere tornato alla normalità.