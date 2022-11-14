I malviventi si sono introdotti in un condominio in pieno centro ed in pieno giorno portando via denaro e oro

Furto con scasso a Mileto nel pomeriggio intorno alle ore 16. I malviventi sono entrati in azione in via Gregorio Catania, a pochi passi dal Parco urbano (ex foro boario), in pieno centro cittadino. Dopo essere penetrati in un palazzo condominiale di quattro piani, con l’aiuto di un “piede di porco” hanno scassato la porta di ingresso di un appartamento posto al primo piano e, una volta dentro, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, hanno prelevato soldi e oggetti in oro. I ladri non si sono però fermati qui, portando con sè anche altri oggetti nel bagno dell’abitazione. Sul posto per i rilievi, l’avvio delle indagini e la quantificazione del furto (e dei danni alla porta di ingresso) si sono portati i carabinieri della locale Stazione. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Secondo una prima ricostruzione, la famiglia che abita l’appartamento si sarebbe assentata solo trenta minuti prima dell’entrata in azione dei ladri, circostanza che lascia pensare ad un”colpo” studiato accuratamente dai malviventi che, tuttavia, potrebbero avere le ore contate.

