Vibo, danneggiò casetta in legno su corso Vittorio Emanuele III: scoperto e deferito

È stata identificata e deferita dalla polizia municipale di Vibo Valentia la persona che, nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre, ha danneggiato una delle casette in legno poste su corso Vittorio Emanuele III, sottraendone alcuni pezzi. Si è potuto accertarne l’identità grazie alle videocamere di sorveglianza che mostrano – spiegano dalla polizia municipale – come una abbia agito indisturbato, senza alcun complice e con l’ausilio di attrezzatura di bricolage. Si tratta tra l’altro di un soggetto che già in passato era stato deferito dalla polizia locale.

Le casette, che poco prima del danneggiamento avevano ospitato i mastri birrai di Vibo in Fermento, sono state poste sul corso principale della città anche in vista degli eventi programmati per le prossime festività natalizie. La casetta danneggiata è stata poi riparata da un privato cittadino.