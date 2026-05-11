Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha accolto la richiesta di riesame presentata nell'interesse Enza Ciconte, 32 anni, di Gerocarne, coinvolta nell’operazione antimafia denominata “Conflitto” e difesa dagli avvocati Guido Contestabile, Pamela Tassone e Francesca Alati. La donna, che si trovava agli arresti domiciliari, è stata rimessa in libertà. Pur destinataria di una misura in carcere, era stata mandata nell’immediatezza agli arresti domiciliari per poter accudire i figli in tenera età. Ora, quindi, l’annullamento totale della misura. Il gip distrettuale, sulla scorta del compendio indiziario (collaboratore di giustizia e intercettazioni), aveva ritenuto sussistenti in capo all'indagata i gravi indizi di reità per molteplici contestazioni - tutte aggravate dalla finalità dell'agevolazione mafiosa - afferenti alla detenzione di un considerevole numero di armi. La difesa, dopo aver sostenuto l'inattendibilità del dichiarato del collaboratore di giustizia Walter Loielo, ha confutato altresì il contenuto delle captazioni (tramite un elaborato tecnico) e ha, quindi, ribadito al Tdl l'estraneità dell'indagata alle dinamiche illecite della cosca, come il possesso e il trasferimento di un arsenale nella disponibilità del clan Loielo. La donna è la moglie di Rinaldo Loielo, quest’ultimo figlio del defunto boss Giuseppe Loielo, eliminato nel 2002 insieme al fratello Vincenzo in un agguato per il quale stanno scontando la pena dell’ergastolo in via definitiva Bruno Emanuele e Vincenzo Bartone. Dopo gli omicidi del padre e dello zio, ad avviso degli inquirenti, il comando del clan sarebbe passato direttamente a Rinaldo Loielo, coadiuvato da altri familiari. Le armi (fucili e pistole, oltre ad un mitragliatore Kalashnikov) nella disponibilità del clan Loielo erano state sequestrate dai carabinieri nel 2015.