VIDEO | Lo smottamento provocato dalle forti piogge. Il personale Anas è al lavoro per liberare la carreggiata da terriccio e massi

Frana a Gerocarne, sulla Strada statale 182 delle Serre Calabre. A causa del terriccio e dei massi che hanno invaso la carreggiata al km 38, in direzione Soverato, il tratto è temporaneamente chiuso al traffico. Ne dà notizia l’Anas. La circolazione è regolata a senso unico alternato e il personale Anas è presente sul posto per le operazioni di rimozione dei detriti e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Il maltempo che nelle ultime 24 ore ha flagellato la provincia vibonese ha causato anche l’interruzione della linea ferroviaria all’altezza di Ricadi sulla direttrice di Tropea, è rimasto bloccato l’Intercity notte proveniente da Torino e diretto a Reggio Calabria. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per procedere al trasbordo dei passeggeri sull’autobus sostitutivo che li dovrà portare fino a stazione di Rosarno.