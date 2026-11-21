L’ex alto funzionario della polizia di origini calabresi era nella sua casa di campagna. Era finito nel mirino dei pm per i presunti depistaggi dopo via D’Amelio

Gianni De Gennaro si è ucciso: si è sparato nella sua casa di campagna, sconvolto dall'inchiesta di Caltanissetta sui depistaggi dopo Via D'Amelio. L’ex capo della Polizia, nato a Reggio Calabria, aveva 78 anni. Lo riferisce il Corriere della Sera.

Da quando, nell'ambito dell'inchiesta, era stata perquisita la sua abitazione, l'ex capo della Polizia aveva interrotto i rapporti con tutti. Questa mattina la famiglia si è allarmata perché non rispondeva al telefono e ha avvisato la polizia.

Il 1° dicembre il Tribunale d'esame doveva decidere sulla richiesta di arresto presentata nei suoi confronti ma negata dal Gip perché i pm di Caltanissetta, guidati dal procuratore De Luca, avevano deciso di fare appello e rinnovarla.