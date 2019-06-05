Lo stilista torna nello scalo vibonese con la sua lussuosa imbarcazione che da qualche giorno fa bella mostra di sé tra i pontili

È un’imbarcazione lunga ben 65 metri per un peso totale a pieno carico di 940 tonnellate. È il Main, il mega yacht di lusso di Giorgio Armani approdato nei giorni scorsi insieme al noto stilista al porto di Vibo Marina. Si tratta di una vera e propria casa galleggiante, risultato della collaborazione tra lo stesso Armani, che ne ha curato gli interni eleganti ma essenziali, e la più innovativa tecnologia navale dei cantieri Codecasa di Viareggio. In questi giorni, tra gli occhi dei curiosi, Armani è stato visto passeggiare anche sul pontile e tra le vie di Vibo Marina. Le sue visite a queste latitudini non sono affatto nuove. Lo scorso luglio proprio a bordo del suo Main aveva deciso di trascorrere al largo di Tropea il suo compleanno. LEGGI ANCHE: Giorgio Armani sceglie Tropea per festeggiare il suo compleanno