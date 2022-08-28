Gabriele Alessandria è stato avvistato questa mattina sulla statale 606 mentre vagava a piedi. Indossa una t-shirt bianca e pantaloncini neri

Sono ore di apprensione a Vibo Marina per la scomparsa di un ragazzo, Gabriele Alessandria, 21 anni. Il giovane, che non ha con sé effetti personali, si è allontanato ieri sera dall’ospedale di Vibo Valentia dove si trovava ricoverato da qualche giorno. Indossa una maglietta bianca e pantaloncino nero. [Continua in basso]

Questa mattina intorno alle 7 è stato avvistato da un conoscente mentre percorreva a piedi la strada statale 606, nei pressi della casa circondariale di Vibo Valentia in direzione Sant’Onofrio. Ma il giovane che è apparso in stato confusionale, è riuscito a dileguarsi. Le ricerche scattate ieri sera proseguono. Chiunque lo dovesse incontrare chiami le forze dell’ordine ai numeri di emergenza 112 o 113.