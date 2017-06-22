Il 30 giugno appuntamento organizzato dalle sezioni Aiga di Vibo e Lamezia con giuristi e avvocati. L’evento è accreditato per i crediti formativi dei legali

Scende nuovamente in campo con un appuntamento di grande attualità l’Associazione dei Giovani Avvocati di Vibo Valentia. In seno alla paventata soppressione del Tribunale per i Minorenni prevista dal disegno di legge, rubricato a.c. 2953, l’Aiga ha organizzato un convegno che si terrà venerdì 30 giugno alle ore 16.30 nella sala della Torretta del Porto di Tropea. All’interno della suggestiva località turistica, i giovani avvocati avvieranno un interessante dibattito, analizzando il ddl a.c. 2953 assieme alla partecipazione di illustri esperti del mondo forense e degli ospiti presenti, al fine di osservare le prospettive relative alla effettiva tutela dei minori. Verranno esaminati i risvolti positivi, ma anche e soprattutto le criticità di una riforma che porrebbe fine alla giustizia minorile per aprire le porte a quella della famiglia. Lo scopo è quello di sensibilizzare, attraverso il confronto, il Parlamento chiamato ad esprimersi su una riforma che potrebbe ridurre le probabilità di tutela del minore laddove si realizzasse l’intento di istituire il Tribunale della Famiglia. L’evento, che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa nazionale ideata dall’avvocato Alberto Vermiglio, è stata fortemente voluta dalle sezioni Aiga di Lamezia Terme e Vibo Valentia, guidate rispettivamente da Andrea Parisi e Caterina Giuliano, che hanno accolto con entusiasmo la proposta di focalizzare anche nel territorio locale l’attenzione sulle preoccupazioni riguardanti la soppressione del Tribunale e delle Procure Minorili con la conseguente ridistribuzione di ruoli, uffici e competenze.

A relazionare sul tema “Dal Tribunale per i Minorenni al Tribunale della Famiglia DDL a.c. 2953: luci e ombre” saranno il presidente del Tribunale di dei Minorenni di Catanzaro Luciano Trovato, l’avvocato familiarista del foro di Taranto Lorenzo Iacobbi, il presidente della Camera Minorile di Lamezia Nicolina Perri. Modererà l’evento il consigliere nazionale Aiga della sezione di Messina Alberto Vermiglio. Interverranno il presidente del Tribunale di Vibo Valentia Alberto Nicola Filardo, il consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Agostino Caridà, l’autrice Claudia Carioti. A dare i saluti, invece, saranno il presidente della sezione Aiga di Lamezia Terme Andrea Parisi, il consigliere del direttivo Aiga di Vibo Valentia Antonio Pasqua, la coordinatrice dell’area Sud Aiga Giovanna Suriano, il sindaco del comune di Tropea Giuseppe Rodolico e il presidente del Porto di Tropea Riccardo Maria Graziano. Introdurrà il presidente della sezione Aiga di Vibo Caterina Giuliano.

L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia con l’attribuzione di quattro crediti formativi. I soci Aiga e tutti coloro che invieranno entro il 28 giugno una e-mail all’indirizzo aiga.vibovalentia@gmail.com potranno partecipare gratuitamente.