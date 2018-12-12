L’Istituto comprensivo omaggiato di diverse piante che hanno trovato posto nei vasi posizioni negli spazi comuni e attorno al campetto della scuola

Un contributo all’abbellimento di un luogo di istruzione e socialità frequentato quotidianamente dai propri figli. Un bel gesto che, a ridosso del Natale, ci ricorda come ciascuno possa contribuire – anche con un piccolo segno – ad una forma di cittadinanza attiva e partecipe che gratifica chi ne giova e, soprattutto, chi se ne rende artefice. È il “Buon Natale” che un gruppo di genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Marina ha voluto augurare attraverso la donazione di numerose Stelle di Natale, che hanno trovato posto nei vasi posizionati attorno al campetto della scuola e negli spazi comuni quotidianamente frequentati dai propri figli. Un generoso esempio di vicinanza all’istituzione scolastica. Una lodevole lezione impartita a chi dovrebbe pensare al decoro e alla cura di Vibo Marina, anche con piccoli gesti simili.